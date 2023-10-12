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Названы ошибки родителей, из-за которых дети прогуливают школу

Психолог Тамбалаева: недолюбленные дети чаще прогуливают школу

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Depositphotos

Чаще всего прогуливают школу те дети, которым не хватает внимания и заботы со стороны родителей. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила семейный психолог Юлия Тамбалаева. Она подчеркнула, что для ребенка крайне важна поддержка взрослых.

«Вам поможет личный опыт обучения в школе и воспоминания о радостях и трудностях школьной жизни. Вспомните себя — что помогало вам в учебе, в построении отношений с одноклассниками, педагогами, что мотивировало, как поддерживали вас родители», — добавила психолог.

Также, по ее словам, важно установить для ребенка распорядок дня, предусматривающий не только учебу, но и отдых, любимые занятия и общение с друзьями и близкими. Кроме того, Тамбалаева посоветовала составить список интересов школьника и ресурсов, помогающих ему в учебе.

Детский психолог Наталья Наумова до этого предупредила, что высокие дополнительные нагрузки помимо учебы могут привести к печальным последствиям для школьника. По ее словам, избыток секций и факультативов может стать причиной раздражительности, неврозов и повторяющихся истерик.

Ранее родителям объяснили, как не допустить появления зависимости к гаджетам у детей.

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