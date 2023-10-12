Аэропорты Алеппо и Дамаска выведены из строя

В результате атаки Израиля на Сирию аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя. Об этом сообщает газета Al-Watan.

«Израиль совершил агрессию на аэропорты Дамаска и Алеппо. По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта вышли из строя», — говорится в сообщении.

Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Из-за обстрелов обе воздушные гавани приостановили прием и вылет самолетов. По предварительным данным, под обстрел попали взлетно-посадочные полосы, атака парализовала работу аэропортов.

В начале октября Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, а с марта 2020 года действует режим прекращения огня после соглашений между Россией и Турцией. Однако террористы регулярно нарушают перемирие.

Ранее в Сирии заявили об открытии США новых фронтов против России.