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Врач рассказала, возможно ли наступление беременности после рака молочной железы

Онколог Игнатенко: после рака молочной железы наступление беременности возможно

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Shutterstock

После рака молочной железы на стадии ремиссии женщина может забеременеть и выносить ребенка. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-хирург, онколог-маммолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анна Игнатенко. По ее словам, перед началом лечения заболевания пациентке предлагают заморозить яйцеклетки, которые в дальнейшем можно использовать в программе вспомогательной репродукции.

Специалист отметила, что важным этапом лечения является послеоперационный период. Грамотная реабилитация, по ее словам, поможет избежать возможных осложнений, забеременеть и родить ребенка.

Также Игнатенко напомнила о важности регулярных обследований, которые позволяют обнаружить онкологическое заболевание на ранних стадиях и немедленно приступить к лечению.

В 2023 году ученые из Колумбийского университета в США в составе научного коллектива обнаружили, что женщины, ведущие подвижный образ жизни, менее склонны к развитию рака груди, матки и кишечника. Снизить вероятность появления этих заболеваний, по их словам, может такая физическая нагрузка, как ходьба.

Также сообщалось, что ученые из Сычуаньского университета обнаружили генетическую связь между мигренью и раком молочной железы.

Ранее онкологи назвали тревожные симптомы, которые могут говорить о ранней стадии рака.

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