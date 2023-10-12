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Россиянка отвела на помойку раздетого ребенка, который не хотел спать в детском саду

В Улан-Удэ женщина отвела на помойку раздетого ребенка за отказ спать в садике

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Depositphotos

В Улан-Удэ женщина отвела раздетого мальчика на помойку за отказ спать в детском саду. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По данным Telegram-канала, раздетого воспитанника детского сада «Сибирячок» 12 октября вывели на помойку после того, как мальчик отказался спать. Очевидица сняла произошедшее на камеру.

Выяснилось, что это сделала законная представительница ребенка. При этом во время прогулки с плачущим мальчиком к помойке она надела верхнюю одежду только на себя.

Комитет по образованию сообщил о произошедшем в уполномоченные органы, сообщает «Весь Улан-Удэ». Специалисты дадут действиям женщины оценку и примут необходимые меры. С какой целью россиянка отвела ребенка к мусорным бакам, не сообщается.

Ранее четырехлетняя девочка сломала руку на прогулке в детском саду.

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