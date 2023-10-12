Росавиация опровергла данные о срабатывании бортовых ответчиков в аварийном режиме

Данные о срабатывании бортовых ответчиков и полетах воздушных судов в нештатном режиме, которые опубликовали СМИ, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении Росавиации в Telegram-канале.

»Росавиация опровергает данные в СМИ о срабатывании бортовых ответчиков и полетах самолетов в нештатном режиме», — отметили в ведомстве, уточнив, что все полеты выполняются штатно и с обеспечением должного уровня безопасности.

По данным Росавиации, специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в системе управления полетами.

В ведомстве предположили, что в ресурс FlightRadar24, скорее всего, сообщил о срабатывании ответчиков в аварийном режиме из-за системного сбоя.

12 октября утверждалось, что пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, находясь в полете над территорией России.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.