Пять российских самолетов подали сигналы тревоги

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, находясь в полете над территорией России, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По данным служб, код ответчика «Общая тревога» выставили на трех рейсах — Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург и Петрозаводск — Москва.

Затем сигналы тревоги подали также рейсы Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта (поселок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. — прим. ред.) — Москва.

В сентябре сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Сочи в Омск, также подал сигнал тревоги и был направлен авиаслужбами на запасной аэродром в Новосибирске. Пилоты рейса посадили судно на грунт на запасном аэродроме Новосибирска.

В августе самолет, следовавший рейсом из Москвы в Минеральные Воды, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в Волгограде.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.