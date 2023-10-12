Генерал-майор ФСБ предупредил о нарастании дефицита кадров в МВД

Дефицит кадров в МВД со временем может усугубиться, считает член совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Для решения проблемы необходимо пересмотреть многие вещи, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«То есть мы имеем дело с эффектом падающего домино, — пояснил Михайлов. — Чем выше дефицит, тем больше нагрузка и меньше желающих брать ее на себя».

Одной из причин сложившейся ситуации он назвал гендерную политику ведомства. По его словам, большую часть студентов университета МВД (порядка 70%) составляют девочки, которые после прихода на работу в подразделение уходят в декрет. Сыграли роль и новые регионы, в которых необходимо укомплектовать штаты, что также грозит возрастающей нагрузкой на сотрудников, добавил он.

Решение проблемы, по мнению Михайлова, требует пересмотра многих моментов, в том числе – «рокировки» сотрудников в зависимости от возраста.

«В основном [из правоохранительных органов] уходят молодые люди, — отметил он. — Разрыв поколений колоссальный: три-пять лет, а дальше — 15-20. Те люди, которые остаются еще на службе».

По мнению Михайлова, молодежь необходимо переводить на оперативные направления, а к работе на неоперативных привлекать пенсионеров и бывших сотрудников.

Напомним, накануне Глава финансово-экономического департамента МВД Ирина Кальбфляйш сообщила о нехватке 100 тысяч сотрудников, назвав главной причиной неконкурентоспособные зарплаты. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Минстрой ранее оценил нехватку кадров в 200 тысяч человек в строительстве и порядка 100 тысяч — в ЖКХ.