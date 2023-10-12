Большинство россиян уверены, что уехавшие из страны звезды скоро вернутся обратно

Большинство (58%) россиян считают, что уехавшие из России миллиардеры и звезды шоу-бизнеса скоро вернутся обратно, показал опрос kp.ru. В исследовании приняли участие 10,4 тыс. человек.

Согласно опросу, 33% считают, что релоканты вернутся, когда у них закончатся деньги, 13% — когда закончится военная операция на Украине. Еще 12% выразили мнение, что они вернутся тогда, когда осознают, что в других странах им не рады.

При этом 42% россиян уверены, что российские звезды и миллиардеры не будут возвращаться обратно в страну. 6% ответили, что они не захотят возвращаться по собственному желанию и это их окончательное решение, еще 36% думают, что их не примут в стране.

Накануне депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что бежавшие из страны миллиардеры и звезды шоу-бизнеса скоро вернутся обратно в Россию, потому что ни в какой другой стране в них нет нужды. По его мнению, «в Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность».

Ранее актер Марат Башаров высказался об уехавших из России звездах.