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Эксперт рассказал, как в России предотвращают столкновение поездов в метро

Специалист Зюзин: автоматика позволяет не допустить столкновения поездов в метро

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В метрополитенах и на железнодорожном транспорте в России применяют автоматику, которая позволяет предотвратить столкновение составов. Об этом газете «Взгляд» рассказал директор Центра транспортного планирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин, комментируя столкновение двух поездов в Москве.

По его словам, это система Автоматической Локомотивной Сигнализации и Автоматического Регулирования Скорости (АЛС-АРС), она помогает ограничить движение поезда или его скорость в случаях, когда на путях возникает преграда.

«Система как АЛС-АРС в ее функционирующем виде не зависит от машиниста и должна срабатывать независимо от того, что за мотивы движут машинистом. Нужно понимать, что при движении поезда машинист может потерять сознание или еще что-то произойдет», — объяснил Зюзин.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» в Москве столкнулись два поезда. Согласно последней информации, в результате аварии травмы получили пять человек. Среди них оказался машинист одного из составов, которого зажало в кабине.

В московском Дептрансе сообщали, что столкновение произошло из-за ошибки машиниста поезда без пассажиров. Как уточнили в ведомстве, сотрудник метрополитена принял неверное решение и вручную отключил систему АРС.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о восстановлении движения на Люблинско-Дмитровской линии метро.

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