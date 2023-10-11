Эксперт рассказал, как в России предотвращают столкновение поездов в метро

В метрополитенах и на железнодорожном транспорте в России применяют автоматику, которая позволяет предотвратить столкновение составов. Об этом газете «Взгляд» рассказал директор Центра транспортного планирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин, комментируя столкновение двух поездов в Москве.

По его словам, это система Автоматической Локомотивной Сигнализации и Автоматического Регулирования Скорости (АЛС-АРС), она помогает ограничить движение поезда или его скорость в случаях, когда на путях возникает преграда.

«Система как АЛС-АРС в ее функционирующем виде не зависит от машиниста и должна срабатывать независимо от того, что за мотивы движут машинистом. Нужно понимать, что при движении поезда машинист может потерять сознание или еще что-то произойдет», — объяснил Зюзин.

Утром 11 октября на станции метро «Печатники» в Москве столкнулись два поезда. Согласно последней информации, в результате аварии травмы получили пять человек. Среди них оказался машинист одного из составов, которого зажало в кабине.

В московском Дептрансе сообщали, что столкновение произошло из-за ошибки машиниста поезда без пассажиров. Как уточнили в ведомстве, сотрудник метрополитена принял неверное решение и вручную отключил систему АРС.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о восстановлении движения на Люблинско-Дмитровской линии метро.