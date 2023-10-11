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Собянин открыл в Новой Москве архивный комплекс с интеллектуальным управлением

Мэр Москвы: Мосархив в ТиНАО сможет обрабатывать 300 обращений в час

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Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Мосархив — самый современный и большой архив документов, заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новый комплекс сможет обрабатывать 300 обращений в час, за день — больше 2 тыс. запросов. Необходимые документы и справки жители и организации будут получать намного быстрее. Работа выстроена на интеллектуальной системе управления. Поиск, загрузка, выгрузка документов, а также поддержание необходимого микроклимата — все происходит автоматически. Перемещение по этажам организовано с помощью конвейера и робота-манипулятора», — сообщил Собянин.

По его словам, в центре происходит цифровизация архивных данных, в первую очередь, исторических документов.

«Здесь будут храниться и документы высокой социальной значимости, в том числе из учреждений здравоохранения, соцзащиты и образовательных организаций. Уже перевезли 7,8 млн дел, среди них — больше 800 тыс. бумажных медкарт из детских поликлиник столицы. Освободили помещения организаций для их полнофункциональной работы», — добавил мэр.

Он подчеркнул, что запуск Мосархива в ТиНАО — совершенно другой уровень хранения, обработки и выдачи архивных документов.

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