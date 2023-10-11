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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

ОСН: в ноябре у жителей России будет 9 выходных и праздничных дней

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Depositphotos

В ноябре россиян ожидают длинные выходные. Всего будет девять выходных и праздничных, а также один сокращенный день, напоминает Общественная Служба Новостей.

21 день в ноябре будет рабочим. Предпраздничное 3 ноября (выпадает на пятницу) – сокращенный день. Выходными и праздничными днями станут 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября, рабочие дни – 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября.

3 и 4 ноября – выходные в честь Дня народного единства. 2 ноября (суббота) в России будет рабочим днем. Выходной с субботы перенесут на вторник, 30 апреля, чтобы продлить майские праздники.

В целом в этом году из 365 календарных дней 247 приходятся на рабочие дни и 118 — на праздники и выходные.

Напомним, Минтруд ранее опубликовал производственный календарь на будущий год. По нему новогодние каникулы у россиян продлятся с 30 декабря по 8 января.

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