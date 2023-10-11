Помощь Киеву назвали «яблоком раздора» для Вашингтона

Помощь Киеву становится яблоком раздора в правительстве США в преддверии выборов президента. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

Глава разведки пояснил, что сейчас американское общество и правительство в частности разделилось на два лагеря. С одной стороны стоят те, кто хочет видеть США процветающей страной, которая решает проблемы рядовых граждан Америки. А с другой расположились отъявленные русофобы, которые готовы пренебречь коренными интересами американцев.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к конфликту на Украине может уменьшиться. Он подчеркнул, что если помощь Украине прервется, то время будет играть на стороне России, а ослабление внимания будет иметь последствия. Так что украинский лидер надеется на то, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева.

Ранее в Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи для Киева.