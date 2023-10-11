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Медики приехали на вызов к россиянке, но госпитализировали ее пьяного эск-супруга

На северо-востоке Петербурга нашли мужчину с простреленным бедром

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Петербурге скорая помощь приехала на вызов к женщине, но нашла в квартире мужчину с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «https://www.fontanka.ru/2023/10/11/72797081/Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Науки. В экстренные службы позвонил мужчина и сообщил, что его бывшей супруге нужна помощь, так как у нее из ноги течет кровь.

Когда медики зашли в квартиру, то нашли 34-летнего петербуржца, который получил ранение в левое бедро. По словам пьяного мужчины не удалось понять, при каких обстоятельствах он получил травму. Известно только то, что в него якобы стрелял водитель автомобиля марки Skoda из травматического пистолета.

Россиянина госпитализировали. На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье рецидивист устроил стрельбу и ранил женщину ножом.

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