Россиянин получил перелом крестца, травмы таза и конечностей после попытки покурить

В Петербурге медики госпитализировали 32-летнего мужчину после того, как он вышел покурить. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Колпино, на Вознесенском шоссе. Пьяный петербуржец открыл окно и начал курить, после чего упал вниз.

На место оперативно прибыли медики и увезли мужчину в больницу, его состояние оценили как тяжелое. В медучреждении у него диагностировали травмы головы, груди, таза, конечностей. Помимо этого он получил ушиб легких и перелом крестца.

На данный момент специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

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