Россиянам рассказали о необычных способах копить деньги

Россиянам советуют мотивировать себя на то, чтобы начать откладывать деньги, необычными способами. К примеру, можно запустить интересный челлендж, который заставит откладывать незначительную сумму денег каждый день, выяснила Общественная Служба Новостей.

Челлендж заключается в том, чтобы каждый день откладывать в копилку сумму, равную по счету сегодняшнему дню: 1 декабря в копилку нужно положить 1 рубль, а 31 декабря – 365 рублей. Так за год можно накопить 66 795 рублей.

Еще один необычный способ – откладывать столько, сколько показывает термометр за окном, прибавляя к цифре несколько нулей (в зависимости от финансовой ситуации).

Чтобы случайно не потратить деньги, которые можно отложить, рекомендуется отправить их на вклад без возможности досрочного снятия или обменять на другую валюту, что также затруднит возможность быстро их потратить. Кроме того, отдать деньги на хранение можно близкому и надежному человеку – родителям, супругу.

Помешать в накоплении может неверно выбранная стратегия, когда человек не может корректно оценить свои возможности и пытается накопить на телевизор при небольшой зарплате, забывая о необходимости иметь «подушку безопасности».

Напомним, ранее стало известно, что более половины россиян формируют накопления в иностранной валюте. В тройке самых востребованных – доллар, евро и юань.