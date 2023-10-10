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Суд оставил в СИЗО журналиста Эвана Гершковича

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд отказал в апелляции на продление ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, он останется под стражей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд рассмотрел апелляцию защиты Гершковича на решение продлить ему срок содержания под стражей и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу адвокатов обвиняемого — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Журналиста арестовали в России в конце марта этого года. С тех пор он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В сентябре адвокаты Гершковича направили жалобу на решение о продлении ареста на три месяца.

15 сентября сообщалось, что посол США Линн Трейси посетила Эвана Гершковича в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

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