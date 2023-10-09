В Грозном отложили судебный процесс над сжегшим Коран Журавелем

В Грозном перенесли на 13 октября начало процесса по делу сжегшего Коран жителя Волгограда Никиты Журавеля, поскольку обе стороны не явились в Висаитовский районный суд, передает РИА Новости.

Как сообщается, в суд не привезли находящегося в СИЗО волгоградца, также туда не явились потерпевшие — 13 имамов мечетей Грозного. По словам судьи, он не знает, почему так случилось.

На судебное заседание приехали родители Журавеля. Юлия Антонова, которая является его адвокатом, отказалась от общения с журналистами.

27 мая 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

25 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни «бросил вызов» правовой системе страны.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов поддержал Адама Кадырова, избившего Журавеля.