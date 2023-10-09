Самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяной пассажирки, которая дралась сумкой

Борт британской авиакомпании, летевший рейсом из турецкого Даламана а Ливерпуль совершил экстренную посадку в аэропорту Венеции, из-за дебоша пассажирки. Об этом сообщает портал Liverpool Echo.

Трех пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения экипаж самолета заметил еще не посадке, двое мужчин и женщина вели себя неадекватно, но были допущены к полету.

Когда лайнер набрал высоту нетрезвые пассажиры начали мешать соседям, их пытались успокоить бортпроводники, но в итоге командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Венеции. Когда полицейские поднялись на борт, агрессивная пассажирка начала избивать пьяного попутчика сумкой по голове.

Всех троих высадили из самолета и доставили в отдел полиции, для выяснения обстоятельств, отмечается, что у троицы изъяли недопитую бутылку водки. После вынужденной посадки лайнер продолжил путь в Ливерпуль и прибыл в аэропорт назначения на несколько часов позже.

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