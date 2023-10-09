Психологи раскрыли, как почувствовать себя отдохнувшими после выходных

По-настоящему отдохнуть человек сможет только в случае, если заранее определит, какой вид отдыха является для него ресурсным, считает психолог Ирина Бенетт. В беседе с Pravda.Ru она посоветовала заранее планировать свой отдых и не ориентироваться на посты других людей в соцсетях.

По мнению Бенетт, если откладывать на выходные много дел, то почувствовать себя отдохнувшим не получится.

«Если домашние дела не доставляют успокоения, то здесь сложно говорить о хорошем отдыхе, – пояснила она. – Для «разгрузки» выходных можно перенести уборку и стирку на будние дни».

Отдых лучше всего воспринимать как способ восстановления и возвращения в ресурсное состояние, подчеркнула психолог. По ее словам, из-за соцсетей у людей формируется ложное представление, что все вокруг встают очень рано и непрерывно делают много полезного. Такое мнение мешает людям нормально отдыхать.

«Нужно понимать, что часто это просто картинка, люди показывают далеко не все. Необходимо сфокусироваться на своей жизни на выходных», – призвала эксперт.

Чтобы не формировать ложное мнение о собственном счастье и не гнаться за чужими целями, Бенетт порекомендовала выбирать отдых с семьей и своими мыслями.

Напомним, в России ранее предложили ввести дополнительные предновогодние выходные для многодетных родителей. Эксперты, однако, отметили, что это приведет к уменьшению производительности труда.

Также сообщалось, что средняя цена новогоднего отдыха за рубежом выросла на 51%.