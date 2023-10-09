ВОЗ призвала срочно вакцинироваться из-за угрозы COVID-19 и гриппа

В связи с угрозой COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала всех не защищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. Об этом рассказали в пресс-службе ВОЗ.

«Люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации», — отметила пресс-служба.

В организации добавили, что вакцинация всегда остается актуальной и в сезоны пика заболеваемости нужна для предотвращения и снижения последствий от респираторных инфекций.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что в нынешнем эпидсезоне стоит ждать несколько волн заболеваемости различными инфекциями.

В принципе Тимаков отметил, что в России прогнозируется тяжелый год по числу заболевших ОРВИ. У жителей РФ снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая поменяла иммунный ответ и частично стерла иммунологическую память.

Ранее вирусолог раскрыл главную причину появления новых штаммов COVID-19.