Россиянам объяснили, почему зарядку важно делать именно по утрам

Физическая нагрузка с утра не только полезна для организма, но и способна сжечь больше калорий, чем в любое другое время суток. Также утренняя зарядка помогает избавиться от сонливости и заряжает хорошим настроением, выяснила Общественная Служба Новостей.

Физические упражнения утром улучшают кровообращение, активизируют обмен веществ, хорошо влияют на суставы, позвоночник, а также укрепляют выносливость и помогают сбросить вес.

Чтобы стимулировать себя на выполнение зарядки, специалисты рекомендуют вносить ее в план на день, отмечать тренировки в календаре, купить новую спортивную форму или нанять инструктора.

Отмечается, при наличии хронических заболеваний или травм перед тем, как начинать делать по утрам зарядку, лучше проконсультироваться с врачом. В отдельных случаях человеку могут быть показаны какие-то определенные упражнения.

Фитнес-тренер ранее заявил, что хорошей альтернативой утренней зарядке может стать выполнение сотни прыжков по утрам. Также врачи отмечали, что спорт и правильное питание, а также избавление от вредных привычек помогут избежать инсульта.