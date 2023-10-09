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В соцсетях раскритиковали модель в платье с живыми рыбами внутри

NDTV: в соцсетях осудили модель, вышедшую на подиум в платье с живыми рыбами внутри

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В соцсетях раскритиковали модель из Индии, которая пришла на модный показ в платье с живыми рыбами внутри, пишет NDTV.

Кадры с моделью были опубликованы в соцсетях. На фото видно, что женщина ходит по подиуму в платье, на котором в районе живота прикреплена стеклянная круглая конструкция, похожая на аквариум. Сосуд был заполнен в водой, а внутри плавали живые рыбки.

Зрители не оценили выбор наряда и обвинили модель и дизайнера в жестоком обращении с животными.

«Она и ее модельер сошли с ума, какая глупость. Хватит использовать невинных животных для того, чтобы выглядеть модно», — пишут комментаторы.

Впрочем, некоторые участники обсуждения оценили платье и дизайнерское решение и не увидели жестокости по отношению к рыбам в воде.

Ранее бывшую девушку Канье Уэста раскритиковали за бикини с флагом США.

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