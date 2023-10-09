Губернатор Подмосковья рассказал о планах по ремонту детсадов в регионе

В 2023 году в Подмосковье приведут в порядок 29 учреждений дошкольного образования, заявил на еженедельном собрании с областным правительством и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы, также как и в школах, ведем капремонт в детских садах. Всего у нас 467 тыс. малышей ходят в дошкольные учреждения, 7 тыс. прибавилось в этом году. В этом году реализуем большую программу - 29 детских садов. 17 из них уже отремонтированы, туда ходят дети. По 12 работы все еще ведутся», — сказал Воробьев.

В этом году все детсады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола». Он обеспечивает комфортный и бесшовный переход от дошкольного обучения к школьной скамье.

«Для нас в этом году в приоритете реализация проекта «Предшкола», поэтому особое внимание уделяем внутреннему наполнению, установке современного игрового развивающего оборудования. Это все работало бы неэффективно, если бы не было команды единомышленников, которая сформирована в каждом садике», — отметил министр образования региона Илья Бронштейн.

Также губернатор отметил, что за последнее время получил несколько обращений от жителей по вопросу нехватки учителей.

«Впервые в этом году мы столкнулись с просьбами, обращениями граждан, в том числе и на мою личную почту, которые говорят о нехватке учителей математики, физики, химии и биологии. Один педагог ведет сразу 2 предмета из-за нехватки кадров. Я считаю, что это новое явление связанно с тем, что мы открываем много школ и у нас значительно растет количество детей», - добавил Андрей Воробьев.

В этом году в регионе уже открыли 32 новых детских сада почти на 8,3 тыс. мест. До конца 2023 года введут еще 16 учреждений.