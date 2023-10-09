Студентку лишили стипендии за откровенный танец в соцсетях

Студентку из США лишили стипендии за то, что она опубликовала видео, на котором танцует тверк, пишет The Guardian.

Кроме того, Кайли Тимонет была смещена с должности управляющей в студенческом совете. Это произошло после того, как в соцсетях появилось видео с ее участием, на котором она танцует тверк. Студентка рассказала, что на следующий день ее вызвали на разговор к директору.

«Мне сказали, что мне должно быть стыдно», — вспоминает Кайли.

Многие студенты посчитали, что Кайли вынесли слишком суровое наказание, и организовали флешмоб, разместив в соцсетях баннеры со словами «пусть девушка танцует».

«Все, что я делала, было невинным развлечением. Я огорчена», — добавила Тимонет.

Мать студентки полностью на стороне дочери и не понимает, почему Кайли лишили стипендии.

«В этом видео танцевали другие люди, и их никак не наказали», — возмущается женщина.

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