Во время непогоды в Липецке на девочку упало дерево

Сваленное порывом ветра дерево упало на школьницу в Липецке. Об этом сообщает в Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина.
По словам Уваркиной, инцидент произошел 8 октября. Девочку доставили в областную детскую больницу.
Сейчас состояние школьницы оценивается как стабильное. Медики диагностировали у ребенка ушиб грудной клетки и легкое сотрясение головного мозга. Девочка пробудет под наблюдением врачей еще неделю.
По последним данным, в городе зафиксировали падение 21 дерева и крупных веток из-за непогоды. Были повреждены детская площадка, 11 автомобилей и забор частного дома.
«Дежурные бригады в круглосуточном и усиленном режиме занимаются уборкой упавших деревьев», — рассказала Уваркина.
Ранее в Петербурге спасатели ликвидировали последствия падения 11 деревьев из-за непогоды.