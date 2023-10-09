Во время непогоды в Липецке на девочку упало дерево

Сваленное порывом ветра дерево упало на школьницу в Липецке. Об этом сообщает в Telegram-канале мэр города Евгения Уваркина.

По словам Уваркиной, инцидент произошел 8 октября. Девочку доставили в областную детскую больницу.

Сейчас состояние школьницы оценивается как стабильное. Медики диагностировали у ребенка ушиб грудной клетки и легкое сотрясение головного мозга. Девочка пробудет под наблюдением врачей еще неделю.

По последним данным, в городе зафиксировали падение 21 дерева и крупных веток из-за непогоды. Были повреждены детская площадка, 11 автомобилей и забор частного дома.

«Дежурные бригады в круглосуточном и усиленном режиме занимаются уборкой упавших деревьев», — рассказала Уваркина.

Ранее в Петербурге спасатели ликвидировали последствия падения 11 деревьев из-за непогоды.