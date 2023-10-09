Бывшего главу China Everbright исключили из Компартии Китая

Коммунистическая партия Китая (КПК) исключила из своих рядов бывшего секретаря парткома, экс-председателя правления холдинга China Everbright Group («Чайна эвэрбрайт груп») Ли Сяопэна в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Антикоррупционный регулятор Китая подчеркивает, что экс-председатель правления холдинга «не предан партии и поступил нечестно», а также препятствовал проведению расследования. Ли Сяопэна обвиняют в незаконном присвоении материальных ценностей.

В текущий момент дело Сяопэна находится на рассмотрении в прокуратуре, а незаконно нажитое им имущество было передано на хранение государственным органам.

До этого на базе РАН появилась Лаборатория по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпина. Такой центр за пределами Китая открыли впервые. К 2025 году его сотрудники выпустят научную монографию, в которой расскажут об убеждениях Си по части экономики, политики, искусства и их значении для российско-китайских отношений. Товарооборот Китая и России по итогам прошлого года достиг рекордного уровня в $190 млрд. Министр культуры России предложила Китаю создать евразийский аналог «Оскара». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.