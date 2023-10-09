Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У рейса Петербург — Самара авиакомпании «Россия» заклинили предкрылки

Shot: у суперджета авиакомпании «Россия» под Самарой заклинили предкрылки

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

У суперджета авиакомпании «Россия» под Самарой сработал датчик неисправности предкрылков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, на борту суперджета находились 86 пассажиров и шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс из Петербурга в Самару.

Перед посадкой пилоты заметили, что у суперджета заклинили предкрылки, и сообщили об этом диспетчеру. После этого в аэропорту объявили тревогу, а к месту сбора экстренно вызвали сотрудников экстренных служб и врачей.

Самолет совершил штатную посадку, помощь медиков не потребовалась. Суперджет отстранили от полетов — сейчас с ним работают техники самарского аэропорта.

Ранее в Оренбургской области самолет совершил аварийную посадку за пределами аэродрома.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий