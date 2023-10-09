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Пригожин рассказал об оставшейся в Израиле матери

Иосиф Пригожин: проще договориться с ХАМАС, чем с моей мамой

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его мать отказывается покидать Израиль, несмотря на военный конфликт. У продюсера много и других родственников в Израиле, рассказал он телеканалу «360».

«Проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой, — посетовал продюсер. — Она живет там 33 года, для нее все это привычно. Она нормально себя чувствует».

По словам Пригожина, он переживает также за своих братьев, сестер и других родственников, живущих в Израиле.

Обострение конфликта он назвал трагедией, вспомнив слова президента Владимира Путина о террористах.

«Люди вот на фестивале отдыхали, никто никого не трогал, пришли другие и уничтожили почти 300 человек. Я согласен с высказыванием Владимира Путина: террористов нужно мочить в сортире», — сказал продюсер и добавил, что надеется на точку, которую Израиль поставит в противостоянии с Палестиной. В противном случае, по его мнению, конфликт «распространится дальше».

7 октября силы движения ХАМАС заявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и ударили по Израилю несколькими тысячами ракет. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Израиль начал операцию «Железные мечи», на территории государства введено чрезвычайное положение.

Ранее певица Глюкоза (Наталья Ионова) сообщила, что ей вместе с семьей удалось покинуть Израиль, куда она приехала на концерт американского певца Бруно Марса.

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