«Аэрофлот» вернет рейсы из Москвы в Якутск

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с 13 октября возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Якутск и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Якутии.

В сообщении ведомства указали, что самолеты будут вылетать из аэропорта Шереметьево. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по четвергам, пятницам и воскресеньям. В столицу будут летать самолеты Boeing 737-800 по понедельникам, пятницам и субботам. Борт вмещает более 150 пассажиров.

А с 30 октября частота полетов увеличится до шести рейсов в неделю: по всем дням недели, кроме субботы для рейсов Москва — Якутск и воскресенья — для полетов в столицу.

В Минтрансе напомнили, что в международном аэропорту «Якутск» имени Платона Ойунского приостанавливали работу из-за масштабной реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы. Теперь получено разрешение на ее ввод в эксплуатацию.

До этого «Аэрофлот» объявил, что с ноября появятся прямые рейсы на Пхукет из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее «Аэрофлот» заявил, что не осуществляет полеты над территорией Израиля.