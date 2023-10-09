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«Аэрофлот» вернет рейсы из Москвы в Якутск

Минтранс Якутии: «Аэрофлот» с 14 октября вернет прямые рейсы из Москвы в Якутск

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Аэрофлот

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с 13 октября возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Якутск и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Якутии.

В сообщении ведомства указали, что самолеты будут вылетать из аэропорта Шереметьево. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по четвергам, пятницам и воскресеньям. В столицу будут летать самолеты Boeing 737-800 по понедельникам, пятницам и субботам. Борт вмещает более 150 пассажиров.

А с 30 октября частота полетов увеличится до шести рейсов в неделю: по всем дням недели, кроме субботы для рейсов Москва — Якутск и воскресенья — для полетов в столицу.

В Минтрансе напомнили, что в международном аэропорту «Якутск» имени Платона Ойунского приостанавливали работу из-за масштабной реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы. Теперь получено разрешение на ее ввод в эксплуатацию.

До этого «Аэрофлот» объявил, что с ноября появятся прямые рейсы на Пхукет из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее «Аэрофлот» заявил, что не осуществляет полеты над территорией Израиля.

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