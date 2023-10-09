В Петербурге трое суворовцев убрали туалет в казарме и попали в больницу

В Петербурге трое курсантов почувствовали недомогание после того, как воспользовались моющими средствами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в казарме на Кронштадтской улице. Троих 16-летних подростков госпитализировали с острым ингаляционным отравлением хлоросодержащим веществом.

В результате выяснилось, что накануне учащиеся провинились, поэтому отправились чистить туалеты в казарме. Для уборки они смешали в одном ведре хлорку и средство от ржавчины. В результате они надышались парами и оказались в больнице.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся подростки.

Ранее в Подмосковье подросток отравился освежителем воздуха.