Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге трое суворовцев убрали туалет в казарме и попали в больницу

В Петербурге трое суворовцев попали в больницу после отравления парами хлора

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Петербурге трое курсантов почувствовали недомогание после того, как воспользовались моющими средствами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в казарме на Кронштадтской улице. Троих 16-летних подростков госпитализировали с острым ингаляционным отравлением хлоросодержащим веществом.

В результате выяснилось, что накануне учащиеся провинились, поэтому отправились чистить туалеты в казарме. Для уборки они смешали в одном ведре хлорку и средство от ржавчины. В результате они надышались парами и оказались в больнице.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся подростки.

Ранее в Подмосковье подросток отравился освежителем воздуха.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий