В Дагестане видеографа подозревают в принуждении ребенка смотреть на секс матери

Видеографа из Дагестана подозревают в том, что он хотел заставить ребенка смотреть на секс с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По версии правоохранителей, 32-летняя мать мальчика общалась с мужчиной и получала деньги за встречи. Спустя некоторое время видеограф попросил фото ребенка, и женщина согласилась.

После этого мужчина предложил женщине 60 тысяч рублей за то, чтобы голый мальчик лежал вместе со взрослыми в кровати во время интима. Сообщение с этим содержанием увидел супруг родительницы и написал заявление в полицию.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и решают, по какой статье предъявить мужчине обвинение.

Ранее на Кубани мужчину обвинили в изнасиловании одного из учеников.