В Ашкелоне в результате попадания ракеты в дом ранен ребенок

По информации пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля, и в результате этого восьмилетний ребенок получил осколочные ранения. Инцидент произошел, как сообщает портал Ynet, и привел к возгоранию в двух квартирах. На месте происшествия работают спасательные службы и полиция.

MDA выехала на место после сигналов тревоги и оказывает медицинскую помощь пострадавшему мальчику. Медики заявили, что его ранения средней степени тяжести. Также врачи помогают 40-летней женщине, испытывающей приступ паники. Оба были госпитализированы.

Ранее бригады «Аль-Кассам» — военное крыло палестинского движения ХАМАС — заявили о выпуске ракетного залпа в сторону международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а также о выпуске 100 ракет в направлении города Ашкелон.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.