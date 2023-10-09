Россияне стали больше учиться онлайн

В январе — сентябре 2023 года общий оборот компаний из сферы образования увеличился на 29% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Платежей стало на 42% больше, плательщиков — на 10%. При этом средний чек снизился на 10%, до 3 357 рублей. Это показало совместное исследование ЮKassa, «Школы 21» и «Фоксфорд», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как отмечают аналитики ЮKassa, особой популярностью среди россиян пользуются мастер-классы и тренинги. Оборот платежей за такие услуги увеличился на 33%, самих платежей стало на 55% больше, а плательщиков — на 20%. Средний чек снизился на 14% и составил 2 975 рублей.

В январе — сентябре 2023 года средний чек образовательных учреждений вырос до 11 372 рублей — это более чем в пять раз превышает показатель за январь — сентябрь 2022 года. Однако оборот платежей снизился на 34%, а количество платежей и плательщиков — на 87%.

Эксперты онлайн-школы «Фоксфорд» подтверждают, что интерес россиян к дополнительному образованию растет. Среди дошкольников и учеников младших классов, например, рост продаж составил 31% год к году. Самые популярные дисциплины в дошкольном образовании: подготовка к школе; занятия с логопедом; чтение; английский язык; эмоциональный интеллект; общее развитие, эксперименты. А самые популярные дисциплины в начальной школе: математика — как школьная, так и олимпиадная; английский язык; программирование; русский язык; география, история, эксперименты; шахматы; китайский язык; финансовая грамотность, эмоциональный интеллект.

Также заметно растет интерес к программированию как к внешкольной дисциплине. За год количество учеников в этом сегменте выросло, по данным онлайн-школы «Фоксфорд», на 39%.

Общее количество пользователей в сегменте средней школы выросло в третьем квартале 2023 года примерно на 30% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Среди дисциплин популярнее всего математика (учеников стало на 44% больше), русский язык (+42%) и физика (+41%). Иностранные языки растут немного медленнее (в среднем — на 25%).

По данным ЮKassa, в январе — сентябре оборот платежей профессиональных школ и специализированных курсов вырос на 20% год к году. При этом число плательщиков снизилось на 17%, а количество платежей осталось на прежнем уровне. Средний чек увеличился на 19%, до 7 699 рублей.

Как отмечают в «Школе 21», специализированные курсы и дополнительное профессиональное образование будут востребованными еще долгое время, особенно в сфере информационных технологий.

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