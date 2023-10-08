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Посольство РФ сообщило о штатной работе дипмиссии после землетрясения в Афганистане

Посольство РФ в Афганистане: дипмиссия работает штатно после землетрясения

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Газета.Ru

В посольстве Российской Федерации в Кабуле сообщили, что диппредставительство РФ работает в штатном режиме после землетрясения в Афганистане, передает ТАСС.

Там указали, что посольство расположено далеко от эпицентра землетрясения.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

5 октября Национальное метеорологическое управление Японии предупредило о возможном приближении волн цунами высотой около одного метра к берегам отдаленных японских островов Идзу в Тихом океане.

18 августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напомнил о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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