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В Совфеде пообещали «добраться» до главы украинской разведки

Сенатор Цеков: до Буданова мы доберемся, но это не главное

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал украинские теракты на Крымском мосту.

«Ответственность за теракт взяло на себя главное управление разведки Украины. В отношении наказания придет время, доберемся мы и до [главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла] Буданова», — сказал сенатор.

По его словам, привлечет Россия главу ГУР к ответственности или нет — не главный вопрос.

Цеков также заявил, что последствия удара по мосту были сложными для региона, однако сейчас уровень защиты от подобных действий ВСУ и служб Украины повышен.

«В целом, я надеюсь, мы в настоящее время обеспечиваем защиту Крымского моста в полной мере», — считает Цеков.

В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В России ЧП назвали терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры.

Ранее сенатор Цеков заявил, что мировое сообщество больше не слушает Зеленского.

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