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Далай-лама направился на лечение в Дели

Ani: Далай-лама XIV направился на лечение в Дели

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Нина Алексеева/РИА Новости

Секретарь Далай-ламы XIV Чхиме Ригзин рассказал, что религиозный лидер направился на лечение в Дели. Об этом пишет издание Ani.

При этом Ризгин подчеркнул, что состояние Далай-ламы не вызывает опасений и он вернется в скором времени. До этого деятель пропустил моления в Тайване, запланированные на 2-3 октября, из-за плохого самочувствия. Также сообщается о возможной отмене его визита в пострадавший от наводнения Сикким в Тибете.

До этого Далай-лама XIV извинился за то, что поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык».

Видео из храма в индийском городе Дармсала было сделано в конце февраля. Во время церемонии Далай-лама приветствовал послушников, окончивших курсы. Один из мальчиков подошел к Далай-ламе с просьбой его обнять. Наставник поцеловал мальчика в губы, высунул язык и попросил его «пососать». Как отмечает The Guardian, поведение Далай-ламы вызвало негодование у пользователей социальных сетей.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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