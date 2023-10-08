Три гражданки Германии могут удерживаться в заложниках силами ХАМАС

Три гражданки Германии могут удерживаться в заложниках боевиками ХАМАС. Об этом пишет Bild.

Гражданин Израиля Йони Ашер рассказал, что на видео с похищенными боевиками заложниками он увидел свою жену и тещу, имеющих немецкое гражданство, а также двоих малолетних детей.

Третьей похищенной гражданкой Германии стала 22-летняя Шани Лук, которая приехала в Израиль на организованный ей же фестиваль электронной музыки. Девушку опознала мать Рикарда Лук по татуировкам на ноге. Женщина опубликовала видеообращение, в котором попросила помощи в поисках и спасении дочери.

До этого сообщалось, что на видео Шани Лук находится, предположительно, без сознания. Судя по всему, у нее сломаны обе ноги и есть рана на голове.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.