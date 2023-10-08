Пенсионер пять раз выстрелил в соседа во время ссоры из-за собак

«78.ru»: житель Всеволожска открыл стрельбу из травматического пистолета и пять раз выстрелил в соседа во время ссоры. Об этом сообщает «78.ru».

Конфликт между соседями во Всеволожске закончился стрельбой, инцидент произошел на проспекте Герцена, 61-летний мужчина во время ссоры из-за собак произвел пять выстрелов в 36-летнего соседа.

Стрелка удалось задержать сотрудникам полиции, второй участник конфликта не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

Ранее на Урале школьники напали с пистолетом на ровесников, которые отказались покупать вейпы.