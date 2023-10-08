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Посол Израиля допустил, что среди заложников ХАМАС есть россияне

Посол Израиля Бен Цви: среди заложников ХАМАС могут быть россияне

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Nasser Nasser/AP

Среди людей, которых боевики движения ХАМАС взяли в заложники во время нападения на Израиль, могут быть россияне. Об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви, передает ТАСС.

По словам дипломата, количество заложников ХАМАС высокое.

«Точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть [среди них], может быть, и граждане России и так далее», — заявил посол.

The Wall Street Journal ранее сообщала, что, по неофициальным данным, после вторжения ХАМАС без вести пропали почти 750 израильтян. Журналисты указывали, что в захвате мирных граждан Израиля участвовали не только боевики, но и гражданские, что усложняет подсчет.

В публикации говорилось, что Израиль на фоне сложившейся ситуации попросил Египет стать посредником в переговорах с ХАМАС об освобождении пленных.

Mash 8 октября сообщал, что боевики ХАМАС похитили около 10 девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле, который проходил рядом с сектором Газа. Среди них якобы есть две с русскими фамилиями.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС пообещал «болезненные» удары по Израилю.

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