Израиль попросил помощи в освобождении пленных граждан

Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с движением ХАМАС об освобождении пленных израильтян, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники.

По словам журналистов, в захвате мирных граждан Израиля участвовали не только боевики, но и гражданские. Этот фактор усложняет подсчет.

Пока что официальных цифр насчет количества заложников нет. По неофициальным данным, после вторжения ХАМАС без вести пропали почти 750 израильтян, передает издание.

Mash 8 октября сообщал, что боевики ХАМАС похитили около 10 девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле, который проходил рядом с сектором Газа. Среди них якобы есть две с русскими фамилиями.

7 октября главы МИД РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили по телефону ситуацию в Израиле и секторе Газа. Министры «были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и ее Совета Безопасности».

Ранее стало известно, что число пострадавших из-за эскалации в Израиле превысило 1800.