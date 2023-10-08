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МЧС продолжает ликвидацию последствий непогоды в российских регионах

МЧС устраняет последствия непогоды, нарушено электроснабжение в 9 регионах РФ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Спасатели МЧС России продолжают заниматься ликвидацией последствий непогоды в РФ, было нарушено электроснабжение в девяти регионах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренного ведомства.

«За прошедшие сутки сильный дождь и порывы ветра до 20 м/с привели к нарушению электроснабжения в девяти субъектах России», — уточнили в оперативной службе.

По данным МЧС, упало свыше 200 деревьев, повреждены оказались около 30 машин.

Известно, что последствия ухудшения погодных условий устраняются в Ленинградской, Московской, Брянской, Орловской, Тульской, Псковской, Новгородской, Курской и Калужской областях.

Известно, что в ликвидации последствий непогоды задействовали около 400 человек и 160 единиц техники.

До этого синоптики предупреждали москвичей о дождях с мокрым снегом. По данным метеоспециалистов, будет ощущаться влияние очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на северо-запад страны.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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