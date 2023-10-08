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Депутат объяснил, когда можно снимать и выкладывать соседей на YouTube

Депутат Гаврилов: выкладывать соседей на YouTube можно только с их разрешения

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Pexels

Соседей можно снимать и выкладывать в социальных сетях и на YouTube, но при условии, что эти люди дали соответствующее разрешение. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов.

Парламентарий также напомнил, что за сбор и распространение информации о частной жизни, которая может составлять личную или семейную тайну, существует наказание по ст.137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни.

При этом, если, например, ваш дом снимает квадрокоптер Росреестра, запущенный для исправления реестровых ошибок, никаких претензий предъявить не получится. Здесь нет проникновения в тайну частной жизни, указал депутат.

«Они оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности и обработки данных. Статью 137 УК РФ здесь применить никак абсолютно не получится», — добавил Гаврилов.

Если же на ваш участок прилетел посторонний частный дрон, то тут уже надо обращаться в полицию. Сбивать его самостоятельно нельзя. Парламентарий отметил, что вопрос с дронами в воздухе может решить только государство.

Юрист Елена Кудерко ранее перечислила основания для конфискации дачи и участка. По ее словам, эти основания должны быть вескими. Прежде всего недвижимость могут конфисковать за долги. Другая причина – неиспользование участка.

Ранее стало известно, что более чем у половины россиян есть дача.

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