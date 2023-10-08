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Российский город засыпало белой пылью неизвестного происхождения

На Сахалине город засыпало белой пылью неизвестного происхождения

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АСТВ.ру/VK

Улицы Холмска засыпало непонятной белой пылью, которая не отмывается водой и вызывает ухудшение самочувствие у аллергиков. Об этом сообщает «АСТВ».

В районе морского порта в Холмске местные жители жалуются на то, что жилые кварталы третьи сутки засыпает белой пылью. Она оседает на земле и автомобилях и не смывается водой.

По словам одного из горожан все это время в порту загружают сухогруз, пыль летит в сторону города.

«Машины, стоящие во дворе по улице Портовой, все в белом налете, похожем на цемент. Водой, даже горячей с моющим средством, очень тяжело смывается. Стекла на автомобиле приходится оттирать спиртовым раствором», — рассказал «АСТВ» мужчина.

Городские власти возникновение «липкой» пыли пока не прокомментировали, вредна ли она для здоровья жителей Холмска — неизвестно.

Ранее на Подмосковье опустился густой туман.

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