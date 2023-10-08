Энергодар остался без электроснабжения

Энергодар, а также ряд сел Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

«В связи с аварией на подстанции «Таврия» без электроэнергии остался город Энергодар и ряд других населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведутся ремонтные работы.

Сообщается, что электроснабжение будет восстановлено в течение ближайшего времени.

26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня утром украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. В результате атаки были обесточены семь населенных пунктов. Он отметил, что никто из жителей не пострадал. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, «как только позволит обстановка». В Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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