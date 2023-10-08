На ночные вылеты из России в Израиль ввели ограничения

Росавиация ввела ограничения с 03:00 мск 8 октября на ночные рейсы из Российской Федерации в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в этой стране. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что вводят ограничения из российских аэропортов в израильские до особых распоряжений.

Там отметили, что авиакомпаниям были даны указания по соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций.

До этого стало известно, что авиакомпания Red Wings решила временно сократить количество полетов между Россией и Израилем на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.