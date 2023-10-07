Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Тель-Авиве вновь звучат сирены

В Тель-Авиве повторно прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве снова была объявлена воздушная тревога. Об этом Минобороны Израиля сообщило в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

Перед этим воздушная тревога прозвучала во всем центральном районе страны.

Сирены звучат в Тель-Авиве и центральной части Израиля второй раз за вечер.

До этого в ХАМАС сообщили о запуске 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел жилых зданий в секторе Газа.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергается обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну.

В свою очередь израильская армия (ЦАХАЛ) приведена в боевую готовность. Также ЦАХАЛ объявил призыв резервистов и начал «контртеррористическую» операцию «Железные мечи» в секторе Газа: десятки истребителей начали наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и предложил лидерам парламентской оппозиции Яиру Лапиду и Бени Ганцу войти в широкое чрезвычайное правительство.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий