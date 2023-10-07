В Тель-Авиве вновь звучат сирены

В Тель-Авиве снова была объявлена воздушная тревога. Об этом Минобороны Израиля сообщило в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

Перед этим воздушная тревога прозвучала во всем центральном районе страны.

Сирены звучат в Тель-Авиве и центральной части Израиля второй раз за вечер.

До этого в ХАМАС сообщили о запуске 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел жилых зданий в секторе Газа.

С раннего утра 7 октября Израиль подвергается обстрелу со стороны сектора Газа: движение ХАМАС объявило Израилю войну.

В свою очередь израильская армия (ЦАХАЛ) приведена в боевую готовность. Также ЦАХАЛ объявил призыв резервистов и начал «контртеррористическую» операцию «Железные мечи» в секторе Газа: десятки истребителей начали наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и предложил лидерам парламентской оппозиции Яиру Лапиду и Бени Ганцу войти в широкое чрезвычайное правительство.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.