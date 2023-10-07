Минздрав заявил о гибели сотни человек в Израиле

Не менее 100 человек погибли в Израиле и больше 900 пострадали во время продолжающейся эскалации. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения.

«Министерство здравоохранения заявило, что на данный момент 908 пострадавших были доставлены в больницы для лечения... По меньшей мере 100 погибли в результате беспрецедентного нападения», — сказано в сообщении.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Российское министерство иностранных дел призвало Израиль и Палестину к прекращению боевых действий.

В полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.