В украинском Николаеве прозвучал взрыв

Взрыв прозвучал в украинском Николаеве, сообщает украинское издание «Вести».

Подробности неизвестны, в городе звучит воздушная тревога.

Ранее украинское издание «Суспильне» («Общественное») сообщает о взрывах в Одессе. Об этом говорится в Telegram-канале издания.

Отмечается, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.

До этого «Суспильне» сообщало о взрывах в Миргороде в Полтавской области.

Глава областной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в области в ночь на 6 октября произошли взрывы, в результате которых припортовая инфраструктура получила повреждения, а работа паромной переправы приостановлена.

По его словам, от взрывов загорелись девять грузовых автомобилей. Однако к утру пожар уже удалось ликвидировать.

Власти и очевидцы ранее сообщали о взрывах в Измаильском районе на юге Одесской области 6 октября.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.