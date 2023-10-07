В АТОР назвали число организованных российских туристов в Израиле

В Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов, число самостоятельных путешественников неизвестно. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно сообщению организации пострадавших россиян после обстрелов Израиля пока нет.

«Российские дипломаты следят за ситуацией, информирует посольство России в Израиле», — указали в АТОР.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил массовый сбор резервистов.

В пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили, что рейсы в Израиль и из страны осуществляются в штатном режиме. В компании также указали, что в настоящий момент авиакомпания не планирует внесения изменений в программу полетов.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.