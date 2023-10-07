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В Красноярске 225 пассажиров более 10 часов ждут вылета в Пхукет

В Красноярске рейс в Пхукет задержали на 12 часов

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Depositphotos

В Красноярске пассажиры не смогли своевременно вылететь в Таиланд. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в соцсетях.

По расписанию самолет, следовавший в Пхукет, должен был подняться из аэропорта в 10:00 по местному времени, но по инициативе авиакомпании рейс перенесли на 22:00 по неизвестной причине. Таким образом, рейс задержан на 12 часов. Вылета ожидают 225 пассажиров авиакомпании «Азур Эйр», из них 27 – это дети разного возраста.

На данный момент инцидент находится на контроле у транспортной прокуратуры. Представители ведомства следят за тем, чтобы пассажиров обеспечили всем необходимым. В случае, если клиентам авиакомпании не окажут полагающиеся при задержке рейса услуги, они могут обратиться в прокуратуру.

Ранее аэропорты Москвы Внуково и Шереметьево временно приостановили свою работу.

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